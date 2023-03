“Pigmentvlekken zijn zelden schadelijk, wel verouderend”: Zo kan je ze voorkomen of doen verdwijnen

Iran ontdekt op één na grootste voorraad van zeldzaam aardmetaal

Iran heeft naar eigen zeggen de op één na grootste voorraad lithium ter wereld ontdekt in de provincie Hamedan, in het westen van het land. Lithium wordt wel eens omschreven als ‘wit goud’. Het zeldzame metaal is de jongste tijd veelgevraagd. Het is een belangrijk onderdeel voor herlaadbare batterijen voor bijvoorbeeld smartphones, laptops of elektrische voertuigen.