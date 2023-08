“Pigmentvlekken verdwijnen niet vanzelf en kleuren elk jaar iets donkerder”: zo kan je ze voorkomen of behandelen

7 feiten en fabels over koorts­blaas­jes: “Een koortslip lijkt uit het niets te komen, maar dat is niet het geval”

Het begint met een tinteling in je lip en dan: een klein, pijnlijk, rond blaasje. Veel mensen zullen het gevoel van een koortslip herkennen. De boosdoener, het herpes-simplexvirus, is één van de meest voorkomende virusinfecties bij de mens. Klopt het dat een koortsblaas erfelijk is? Dat je er nooit meer van afgeraakt? En dat er geen medicijnen voor zijn? Dermatologe Marjolein Leenarts beoordeelt 7 fabels en feiten over koortsblaasjes en geeft 8 tips om ze te voorkomen en behandelen: “Bescherm je lippen, zelfs als de zon niet schijnt.”