Pfizer wil volledige goedkeuring van vaccin in VS en mikt voor volgend jaar op 4 miljard doses

Het Amerikaanse farmabedrijf Pfizer en zijn Duitse partner BioNTech hebben een aanvraag ingediend om een volledige goedkeuring te krijgen van hun coronavaccin in de Verenigde Staten. Tot nu toe kreeg het net als alle andere vaccins alleen een goedkeuring voor noodgebruik. Pfizer maakte ook bekend dat het volgend jaar 4 miljard doses wil produceren, in de eerste plaats voor landen met gemiddelde of lage inkomens.

Een volledige goedkeuring zou mee kunnen helpen om mensen over de streep te trekken die twijfelen of ze wel een vaccin zouden laten zetten. Niet alleen in rijke landen, maar ook in landen die nog niet veel vaccins gekregen hebben. Het opdrijven van de productie volgend jaar moet overigens vooral armere landen ten goede komen.

Topman Albert Bourla zei in een open brief aan het personeel van Pfizer vrijdag dat het bedrijf onderhandelt of al deals heeft met landen voor de levering van nog 2,7 miljard doses dit jaar. Veertig procent daarvan zou naar landen met gemiddelde of lage inkomens gaan. In het tweede deel van het jaar zouden de minder rijke landen de meerderheid van de vaccins moeten krijgen. In totaal wil Pfizer dit jaar 3 miljard doses produceren.

Veiligheid

De brief komt er nadat de Amerikaanse regering te kennen gaf dat ze het voorstel steunt om de octrooien op coronavaccins op te heffen. Volgens Bourla zou dat de aanvoer van ruwe materialen voor haar vaccins hinderen. “Entiteiten met weinig tot geen ervaring in het maken van vaccins zullen dan waarschijnlijk achter de ruwe materialen aangaan die wij ook nodig hebben om onze productie op te schalen. Dat kan een gevaar betekenen voor de veiligheid van iedereen.”

Moderna zou ook nog deze maand de procedure willen opstarten om een volledige goedkeuring te krijgen in de VS.

Het vaccin van Pfizer/BioNTech was het eerste dat in de VS goedgekeurd werd voor noodgebruik. De geneesmiddelenwaakhond FDA geeft een dergelijke noodgoedkeuring op basis van de best beschikbare data zodat een product beschikbaar wordt voor het grote publiek in tijden van nood en in afwachting van een volledige goedkeuring.

