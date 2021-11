Pfizer kan aangepast vaccin ontwikkelen in 2 tot 3 maanden: “Inclusief productie zou het binnen 3 tot 4 maanden beschikbaar zijn”

De vraag naar een aangepast vaccin komt er nu groen licht gegeven is om alle volwassenen in ons land een boosterprik te geven en nu er in het zuiden van Afrika een nieuwe, onrustwekkende variant is opgedoken. Die laatste - B.1.1.529 of de omicronvariant - heeft talrijke mutaties aan het spike-eiwit waarmee het virus onze cellen binnendringt. Aangezien de vaccins op dat onderdeel van het virus focussen, kán dat ook gevolgen hebben voor de werking van die vaccins. Voorlopig is dat echter nog niet duidelijk.

“Wat de deltavariant betreft, is er niet onmiddellijk nood aan een volledig aangepast vaccin”, weet Ramaekers te vertellen. “De situatie wordt door internationale experten opgevolgd en we zien dat het huidige vaccin voorlopig nog altijd heel goed werkzaam blijft.”

Omicronvariant

Wat de nieuwe omicronvariant zal geven, weten de experten nog niet. “We weten wel dat - mocht het nodig zijn - Pfizer in principe in een termijn van twee tot drie maanden in staat is om een nieuw vaccin te ontwikkelen”, gaat hij verder. “Daarna moet de productie op gang komen. Alles samen zouden dan binnen drie tot vier maanden de nieuwe, aangepaste vaccins beschikbaar moeten zijn.”

Maar dat is nu dus nog niet aan de orde, beklemtoont Ramaekers. “De huidige vaccins werken zeer goed tegen de deltavariant. Dat is ook belangrijk voor de boosters. Onze huidige voorraad en de toekomstige leveringen van Pfizer en Moderna kunnen daar perfect voor dienen. Het heeft dus geen zin om te wachten met je booster, omdat je denkt dat er binnenkort een aangepast vaccin op de markt zal komen. Dat is geen goed idee.”