Pairi Daiza verwelkomt nieuwe baby orang-oetan Mathaï

Pairi Daiza kondigde vandaag met gepaste trots de geboorte aan van een nieuwe Sumatraanse orang-oetan. Het tweede jong van Ujian en Sari kreeg de naam Mathaï en is op natuurlijke wijze verwekt en geboren. Pairi Daiza telt nu zes van deze uiterst zeldzame mensapen, al zal dat niet lang duren. Er is er namelijk nog eentje op komst, want soortgenote Sinta is uitgerekend voor april.

Het was in de ochtend van 28 november dat het orang-oetanteam van Pairi Daiza een wonderbaarlijke ontdekking deed. Het 17-jarige vrouwtje Sari had een zoontje op de wereld gezet, een gezonde stevige orang-oetanbaby van 1.5 kg. Het kleintje, dat de naam “Mathaï” van zijn verzorgers kreeg, stelt het goed. De baby blijft veilig vastgehaakt aan de lange haren van mama Sari, drinkt meer dan voldoende en opent regelmatig zijn ogen.

De kleine Mathaï komt terecht in een gezond, sociaal orang-oetangezin dat bestaat uit mama Sari, papa Ujian en grote broer Berani. Die laatste is zelf nog maar 4 jaar oud en toont een gezonde interesse in het kleine nieuwkomertje. Met deze geboorte komt de teller nu op 6 orang-oetans te staan voor Pairi Daiza, al zal daar snel verandering in komen. Nummer 7 zal immers niet zo lang meer op zich laten wachten want het koppeltje Sinta en Gempa zijn ook in blijde verwachting. Net zoals bij de mens duurt een zwangerschap van een orang-oetan ongeveer 9 maanden. Als de zwangerschap verder goed verloopt zal de geboorte plaatsvinden in april 2021. Zo heeft Pairi Daiza zicht op binnenkort maar liefst zeven orang-oetans.

Volledig scherm Orang-oetan Mathaï © Pairi Daiza

Orang-oetans zijn één van de diersoorten op onze planeet die het meest te lijden heeft onder de aanwezigheid van de mens. Deze orang-oetangeboortes zijn daarom uitstekend nieuws voor de dieren die als ‘kritiek met uitsterven bedreigd’ beoordeeld worden door de IUCN (International Union for Conservation of Nature). Er zijn nog amper 14.000 van deze bijzondere mensapen in het wild. En hun aantal neemt steeds sneller af. Aan het huidige tempo zal het niet lang meer duren voordat er geen orang-oetans meer overblijven.

Daarom zijn internationale conservatieprogramma’s, zoals dat in Pairi Daiza, uitermate belangrijk voor het voortbestaan van deze mensachtigen. Ze dragen bij aan de versterking van het genetisch kapitaal van deze dieren, wat de kans op uitsterven drastisch doet dalen. Daarnaast zet Pairi Daiza zich in voor het herstellen van hun vernietigde habitat in Indonesië. Maar liefst 11.000 bomen werden er reeds geplant met fondsen van de Pairi Daiza Foundation.