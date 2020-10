Pairi Daiza krijgt er niet één maar twee kleine orang-oetans bij

Pari Daiza kondigt vandaag trots een dubbele geboorte aan. Dat orang-oetan Sari tegen het einde van het jaar zal bevallen was reeds bekend. Maar nu blijkt dat haar soortgenote Sinta ook zwanger is. Als alles goed verloopt, zal Pairi Daiza in de komende maanden twee geboortes mogen vieren. De tweede is voorzien voor april.

Nadat in augustus de zwangerschap van het 16-jarige orang-oetanvrouwtje Sari al was aangekondigd, maakte Pairi Diaza vandaag bekend dat ook haar 26-jarige soortgenote Sinta in blijde verwachting is. De ongetwijfeld trotse vader is het 15-jarige mannetje Gempa.

De zoölogische teams van Pairi Daiza – zowel dierenartsen als verzorgers – staan beide zwangere vrouwtjes de komende weken en maanden dagelijks bij en volgen de zwangerschappen van nabij op. Dit om de kans op complicaties zo klein mogelijk te houden. Net zoals bij de mens duurt een zwangerschap van een orang-oetan ongeveer 9 maanden. Als beide geboortes goed verlopen, zullen de orang-oetanfamilies in Pairi Daiza zeven leden tellen in april.

Volledig scherm Orang-oetan Gempa. © Pairi Daiza

De orang-oetan is één van de diersoorten op onze planeet die het meest te lijden heeft en zwaarst bedreigd wordt door de aanwezigheid van de mens. Stroperij, ontbossing en klimaatopwarming hebben hun aantal in een recordtempo doen afnemen, met 80 procent in de afgelopen 75 jaar. Wat rest is een populatie van amper 14.000 van deze intelligente en bijzondere dieren. Daarom zijn internationale conservatieprogramma’s, zoals dat in Pairi Daiza, uitermate belangrijk voor het voortbestaan van deze mensachtigen.

Daarnaast fungeren de orang-oetans in Pairi Daiza als ware ambassadeurs voor hun soortgenoten in het wild. Hun aanwezigheid werkt als hefboom voor belangrijke projecten ter bescherming van orang-oetans in de natuur, zoals herbebossingsprojecten van de Pairi Daiza Foundation in Indonesië, waar intussen al 11.000 nieuwe bomen aangeplant werden.