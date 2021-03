Overmatig scherm- en socialemediagebruik gelinkt aan eetbuistoornissen bij jonge kinderen

Kinderen rond de 10 jaar die vaker achter of voor een scherm zitten hebben meer kans om een jaar later rond te lopen met een eetbuistoornis. Dat blijkt uit een wetenschappelijke studie die recent werd gepubliceerd in het tijdschrift ‘International Journal of Eating Disorders’. De onderzoekers kwamen tot deze conclusie na het analyseren van de gegevens van meer dan 11.000 Amerikaanse kinderen die 9 tot 11 jaar oud waren.

Personen die lijden aan een eetbuistoornis, ook wel bekend als binge-eating of vreetbuienziekte, eten vaak heel erg veel in korte tijd. Dat gaat gepaard met een gevoel van controleverlies en schuld- of schaamtegevoelens achteraf. Maar ook de gevolgen voor de gezondheid zijn groot. Overmatig eten kan leiden tot levensbedreigende situaties omdat het diabetes en hartaandoeningen veroorzaakt. De studie toont aan dat elk uur dat extra wordt besteed achter een scherm het risico op zo’n stoornis met 11 % verhoogt. Het effect is het grootst voor sociale media, dat leidt tot een verhoging van 62 %, sms’en 40 %, en streamen of televisie kijken 39 %.

Volgens de onderzoekers kan veel tijd doorbrengen op sociale media, en daarbij blootgesteld worden aan onbereikbare lichaamsidealen, leiden tot een negatief zelfbeeld met alle gevolgen van dien. Maar kinderen kunnen ook meer vatbaar zijn voor overeten als ze worden afgeleid door schermen of continu reclames met voedsel in te zien krijgen. Binge-watching kan dus ook leiden tot binge-eating. De wetenschappers benadrukken dat meer onderzoek naar hoe schermtijd het welzijn van jongeren nu en in de toekomst beïnvloedt noodzakelijk is én raden ouders aan om regelmatig met hun kinderen te praten over hun schermtijd en afspraken te maken.