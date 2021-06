Oudste slachtoffer van aanval door haai ooit ontdekt: man leefde 3.000 jaar geleden en verloor hand en been

Wetenschappers van de universiteit van Oxford hebben het oudste rechtstreekse bewijs ontdekt van een aanval van een haai op een mens. Slachtoffer was een man die 3.000 jaar geleden leefde en maar liefst 790 verwondingen opliep over heel zijn lichaam.

De onderzoekers deden de ontdekking terwijl ze de skeletten van enkele prehistorische jagers-verzamelaars onderzochten op sporen van geweld aan de universiteit van Kyoto. Op het skelet van een volwassen man die werd opgegraven vlakbij de Japanse Binnenzee, zagen ze ontelbare verwondingen aan armen, benen, borstkast en ingewanden, zo staat te lezen in het wetenschappelijk tijdschrift Journal of Archaeological Science: Reports.

“We hadden aanvankelijk geen idee wat de minstens 790 diepe en gekartelde verwondingen bij de man veroorzaakt kon hebben”, aldus onderzoekers J. Alyssa White en Rick Schulting in een communiqué. “Er waren zo veel verwondingen en toch was hij gewoon begraven op de begraafplaats van zijn gemeenschap.”

Roofdier

Al snel werd een menselijk conflict of een wel vaker voorkomende aanval door een roofdier of aaseter uitgesloten en dat op basis van de vorm van de verwondingen. Uiteindelijk kwamen de wetenschappers terecht bij een specialist die zich bezighoudt met forensische dossiers rond aanvallen van haaien. Samen met George Burgess reconstrueerden ze wat er vermoedelijk gebeurd was met de man.

Het slachtoffer moet volgens het team tussen 1.370 en 1.010 voor Christus om het leven gekomen zijn. Dat werd geconcludeerd op basis van koolstofdatering. De spreiding van zijn verwondingen wees er sterk op dat het slachtoffer nog in leven was op het moment van de aanval. Zijn rechterhand was afgerukt, mogelijk toen hij probeerde om zich te verdedigen. Zijn rechterbeen was verdwenen en zijn linkerbeen was ondersteboven bovenop zijn lichaam gelegd.

Bloed

Het lichaam van de man moet kort na de aanval al geborgen zijn en werd begraven op de begraafplaats van zijn gemeenschap. “Te oordelen naar zijn verwondingen werd hij duidelijk het slachtoffer van een aanval van een haai”, aldus de onderzoekers. “Het is mogelijk dat de man aan het vissen was met enkele metgezellen, aangezien hij zo snel geborgen werd. Op basis van de verwondingen moet hij zijn aangevallen door een tijgerhaai of een witte haai. Het is niet duidelijk of de man opzettelijk op haaien joeg of de dieren gewoon aangetrokken werden door het bloed of het aas dat de vissers gebruikten.”

Volledig scherm © John Pouncett, Rick J. Schulting, J. Alyssa White

Het gaat om een zeer zeldzame archeologische vondst. Aanvallen van haaien zijn ook vandaag uitzonderlijk, laat staan dat er dergelijke oude resten van worden gevonden.