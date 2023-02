Opstoot van pollen doet mensen opnieuw niezen: welke middeltjes werken wél en niet bij hooikoorts?

KLOPT DAT. Verraden je pupillen dat je verliefd bent?

Onze pupillen zijn niet altijd even groot. Dat is heel normaal, want die passen zich aan afhankelijk van de hoeveelheid licht. Maar sommigen beweren je pupillen ook groter worden als je naar iemand kijkt op wie je verliefd bent. Klopt dat? HLN-wetenschapsexpert Martijn Peters zocht uit of je ogen je romantische gevoelens kunnen verraden.