Oprichter van outdoormerk Patagonia geeft zijn miljardenbedrijf weg om klimaat te redden: “De aarde is nu onze enige aandeelhouder”

De 83-jarige Yvon Chouinard geeft zijn bedrijf - met een geschatte waarde van zowat 3 miljard dollar - weg aan enkele stichtingen. Die moeten ervoor zorgen dat de opbrengsten van het bedrijf gaan naar de bescherming van het klimaat. "De aarde is nu onze enige aandeelhouder", schrijft Chouinard in een brief op de site van Patagonia.

Volledig scherm Patagonia-oprichter Yvon Chouinard in 2019. © AFP Yvon Chouinard is een Amerikaanse bergbeklimmer, filantroop en zakenman. Zijn outdoorbedrijf Patagonia staat bekend om zijn milieubewustzijn. “Ik wou nooit een zakenman zijn”, zo vangt de oprichter nu zijn brief aan. “Ik begon als een stielman die klimuitrustingen maakte voor mijn vrienden en mezelf, en kwam zo in kleding terecht. Terwijl we getuige begonnen te worden van de omvang van de opwarming van de aarde en de ecologische vernietiging, en onze eigen bijdrage daaraan, begon Patagonia zich in te zetten om ons bedrijf te gebruiken om de manier te veranderen waarop aan zaken wordt gedaan. Als we het juiste konden doen en tegelijk genoeg konden verdienen om de rekeningen te betalen, konden we onze klanten en andere bedrijven beïnvloeden en misschien onderweg het systeem veranderen.”



“We begonnen met onze producten, waarbij we materialen gebruiken die minder schade berokkenden aan de natuur. We gaven 1% van onze verkoop elk jaar weg. (...) Meer recent, in 2018, veranderden we het oogmerk van ons bedrijf naar: wij doen zaken om onze planeet te redden.”

Maar, zo vervolgt de eigenaar, “hoewel we ons best doen om mee de milieucrisis aan te pakken, het is niet genoeg”. “We moeten een manier vinden om meer geld te kunnen steken in het bestrijden van de crisis terwijl we ook de waarden van het bedrijf intact houden.”

Volgens Chouinard waren de bestaande paden ontoereikend. Zo kon hij Patagonia verkopen en al het geld van de verkoop doneren. “Maar we zouden nooit zeker kunnen zijn dat een nieuwe eigenaar onze waarden zou blijven behouden of ons team van mensen over de hele wereld aan boord zou houden.” Een ander pad was om het bedrijf publiek te maken. “Wat voor een ramp zou dat geweest zijn. Zelfs publieke bedrijven met goede intenties voelen veel te hard de druk om kortetermijnwinst te creëren ten koste van lange termijn-vitaliteit en verantwoordelijkheid.”

Quote In plaats van waarde uit de natuur te halen en deze om te zetten in rijkdom voor investeer­ders, gebruiken we de rijkdom die Patagonia creëert om de bron van alle rijkdom te beschermen Yvon Chouinard

Opties

“Eerlijk gezegd waren er geen goede opties beschikbaar. En dus creëerden we onze eigen optie”, aldus Chouinard. “In plaats van ‘publiek te gaan’ kan je zeggen dat we ‘bestemmingsgericht gaan’. In plaats van waarde uit de natuur te halen en deze om te zetten in rijkdom voor investeerders, gebruiken we de rijkdom die Patagonia creëert om de bron van alle rijkdom te beschermen.”

Concreet zal elke winst die niet wordt geherinvesteerd in de groep als dividend worden uitgekeerd om de strijd tegen de klimaatverandering te helpen financieren. Het zou gaan om zowat 100 miljoen dollar per jaar.

“Zo werkt het”, legt de Amerikaan uit: “100% van de stemgerechtigde aandelen van het bedrijf worden overgedragen aan de Patagonia Purpose Trust, opgericht om de waarden van het bedrijf te beschermen; en 100% van de aandelen zonder stemrecht is geschonken aan het Holdfast Collective, een groep non-profitorganisaties die zich inzet voor de bestrijding van de milieucrisis en voor de verdediging van de natuur. De financiering komt vanuit Patagonia: elk jaar wordt het geld dat we verdienen na herinvestering in het bedrijf als dividend uitgekeerd om de crisis te helpen bestrijden.”

Volledig scherm © Getty Images

Hoop

“Het is bijna 50 jaar geleden dat we begonnen met ons experiment in verantwoord ondernemen, en we zijn nog maar net begonnen”, aldus Chouinard. “Als we enige hoop hebben op een bloeiende planeet over 50 jaar - laat staan een bloeiend bedrijf, zullen we allemaal moeten doen wat we kunnen met de middelen die we hebben. Dit is een andere manier die wij hebben gevonden om ons deel te kunnen doen.”

“Ondanks de enorme omvang van de aarde, zijn de hulpbronnen ervan niet oneindig, en het is duidelijk dat we haar grenzen hebben overschreden. Maar ze is ook veerkrachtig. We kunnen onze planeet redden als we ons ervoor inzetten”, besluit de tachtiger.

