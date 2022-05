Opnieuw waait er Saharazand richting Europa

Steeds meer kans op overschrij­den grens van opwarming aarde

De aarde kan in de jaren voor 2027 al minstens een jaar 1,5 graden Celsius warmer zijn dan voor het industriële tijdperk. De kans daarop is 48 procent, heeft de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) in een jaarlijkse klimaatupdate berekend. Dat toont aan dat de overschrijdingskans steeds meer toeneemt. In de voorgaande vijf jaar was de kans 10 procent dat een van die jaren de grens van 1,5 graden zou bereiken.

9 mei