Opnieuw probleem met Mars-helikopter: toestel verliest controle tijdens vlucht

Documenten en bureau van Stephen Hawking te bezichti­gen in Cambridge en Londen

27 mei Wetenschappelijke en persoonlijke documenten van de Britse astrofysicus Stephen Hawking, die in 2018 overleed, zullen bewaard worden in de bibliotheek van de universiteit van Cambridge. Dat heeft de universiteit donderdag bekendgemaakt. Zijn kantoor zal nagebouwd worden in het Science Museum in Londen.