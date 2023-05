Opnieuw mondkapjes? Vele landen houden nieuwe coronavariant ‘Arcturus’ in het oog

Verschillende landen nemen opnieuw maatregelen nu een meer besmettelijke variant van het coronavirus, genaamd ‘Arcturus’ (XBB.1.16), oprukt. Zo raden wetenschappers in het Verenigd Koninkrijk de mensen aan om op het openbaar vervoer opnieuw een mondkapje op te zetten. In Thailand is men zelfs al met een nieuwe boostercampagne gestart. Maar hoe zit het in ons land?

De nieuwe variant ‘Arcturus’, op sociale media vernoemd naar een van de helderste sterren aan de hemel, is een afstammeling van Omicron. Zijn officiële naam is XBB.1.16 en hij dook voor het eerst op in januari dit jaar. Wat later in april kreeg hij ook het label ‘variant om in het oog te houden’ van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Ondertussen namen wetenschappers de nieuwe variant van het coronavirus al in zeker 33 landen waar. Ook in België zag het Belgische SARS-CoV-2 sequencing consortium recent ‘Arcturus' opduiken. Eind april testten enkele stalen positief voor de XBB.1.16 variant. Ondertussen lijkt hij echter weer even verdwenen, al kunnen de gegevens van de laatste 3 weken nog aangevuld worden wegens vertragingen bij het rapporteren. De dominante variant in ons land nog steeds XBB.1.5. Al is dat niet overal het geval. In India domineert XBB.1.16. En ook in andere landen zoals de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Australië neemt de aanwezigheid van de variant toe.

Volledig scherm Varianten coronavirus in België 2023 (tijdstip: 03/05/2023) - De laatste 3 weken van de grafiek kunnen onvolledig zijn vanwege vertragingen bij het rapporteren van sequentiegegevens. © Belgisch SARS-CoV-2 sequencing consortium

Moeten we ons zorgen maken?

Arcturus lijkt een hogere besmettelijkheidsgraad te hebben dan andere varianten. Zo zou hij ons afweersysteem makkelijker kunnen omzeilen. Weliswaar is er op dit moment geen merkbaar verschil in het aantal ziekenhuisopnamens of sterfgevallen in landen waar de variant vaker voorkomt. XBB.1.16 lijkt dus op het eerste zicht niet ziekmakender. Daarom schat de WHO het risico van deze variant in als ‘laag’.

Wetenschappers in het Verenigd Koninkrijk, waaronder viroloog Stephen Griffin (Universiteit van Leeds), hebben de bevolking al wel opgeroepen om weer mondkapjes op het openbaar vervoer te gaan dragen. Hij pleit er ook voor dat mensen die het virus hebben weer in isolatie gaan. Volgens verschillende experten is het dragen van een mondmasker een goed idee als je een grote kans loopt om ernstig ziek te worden na een luchtweginfectie of om mensen met een kwetsbare gezondheid te beschermen. Daarnaast verlaagt het ook de kans dat je ‘long covid' zou oplopen na een besmetting met het coronavirus. Veel mensen die corona hebben gehad houden er langdurige klachten aan over. Weliswaar lijkt de kans om long covid te krijgen bij de nieuwere coronavarianten kleiner, maar hij is niet onbestaand.

