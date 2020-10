Opnieuw incident in ruimtestation ISS, nu valt Russische zuurstofvoorziening uit: “Bemanning loopt geen gevaar”

Om 22.31 uur Belgische tijd viel in de Russische besturingsmodule Zvezda het zuurstofvoorzieningssysteem ‘Elektron-VM’ uit. Een systeem in het Amerikaanse segment van de spacemeccano werkt normaal. "Niets bedreigt de veiligheid van de bemanning en het ISS", beklemtoont Roscosmos. De bemanning zal vandaag/donderdag nog herstellingen in de module uitvoeren.

Luchtlek

Het probleem met de Elektron is het jongste incident in het ISS nadat de bemanning in augustus een luchtlek aan boord had ontdekt. Roscosmos benadrukte destijds dat het lek niet significant was en geen gevaar opleverde. Wel diende de bemanning die maand een weekend in het Russische segment te vertoeven, terwijl men in het Amerikaanse segment naar de bron van het zuurstofverlies zocht.