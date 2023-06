Opgelet: Testaankoop raadt acht zonnecrèmes af

9 dingen die je moet weten over zonnecrème: “Pas op met transparan­te sprays”

Hoe lang kan je zonnecrème bewaren? Hoe vaak moet je je insmeren? En is factor 50 beter dan factor 30? Nu de zon weer volop straalt zijn dat geen onbelangrijke vragen om het antwoord van te weten. Ontdek hier negen feiten op een rijtje over zonnecrème. “Eén fles voor een week zonvakantie is niét genoeg.”