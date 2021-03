Op zoek naar de daders: code van Belgische onderzoeker spoort overtreders Kernstopverdrag op

Een onderzoeker aan het nucleaire onderzoekscentrum SCK CEN, dr. Pieter De Meutter, ontwikkelde dit knap staaltje statistiek in samenwerking met enkele Canadese partners en het KMI. Die laatste leverde niet enkel expertise aan maar ook de nodige weerdata om alles mee te testen. De code spoort de bron op van radioactieve deeltjes, iets wat voordien niet mogelijk was maar wel essentieel voor de naleving van het Kernstopverdrag in het oog te houden.

Dat verdrag kwam in 1996 tot stand en verbiedt het uitvoeren van kernproeven. Om de naleving ervan te controleren werd de internationale organisatie CTBTO (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization) in leven geroepen en een wereldwijd observatiesysteem geïnstalleerd, het IMS (International Monitoring System). Dat systeem bestaat uit maar liefst 337 meetstation die seismische activiteit, trillingen in de atmosfeer en oceanen, en concentraties van radioactieve deeltjes in de gaten houden. Dankzij deze ‘snuffeldetectoren’ blijft geen enkele verhoging onopgemerkt en kan de organisatie moeiteloos nagaan waar er meer radioactieve deeltjes aanwezig zijn. Maar ondanks al deze data bleef het altijd gissen naar de oorsprong van die radioactiviteit. Tot vandaag dus.

Deze doorbraak werd officieel aangekondigd door een Canadese-Belgische delegatie. “Wij zijn van mening dat deze tool van onschatbare waarde is, omdat het zal helpen bij het instandhouden van het verdrag”, benadrukken ze. Daarom beslisten de verschillende partners samen om de kennis ten dienste van de maatschappij te stellen eenmaal de code op punt stond. Deze is nu publiekelijk beschikbaar zodat iedereen de code kan gebruiken en eventueel ook verbeteren.

Volledig scherm Luchtfoto genomen op 12 april 2020 van de bosbranden in de vervreemdingszone rond de kerncentrale van Tsjernobyl. © AFP

Maar de ontwikkelde code heeft nog veel meer in zijn mars dan puur de bronlocatie te berekenen en overtreders van het verdrag op te sporen. Dat is slechts één van de vele ingebouwde functionaliteiten. Zo kan die bijvoorbeeld ook ingezet worden om te voorspellen wanneer en hoeveel radioactiviteit is vrijgekomen. Met die cruciale informatie kunnen wetenschappers dan berekenen hoe sterk het besmettingsgevaar op een bepaald tijdstip zal zijn. Dat deden de onderzoekers bijvoorbeeld om het traject van de rookpluimen van meerdere brandhaarden in het gebied rond de kerncentrale van Tsjernobyl te berekenen en in te schatten of deze een impact zouden hebben op de veiligheid voor de bevolking in het omliggend gebied. De bossen zijn daar namelijk nog steeds radioactief.

“Daarvoor gebruiken we factoren als neerslag, windsnelheid en windrichting. Die spelen namelijk een cruciale rol in de verspreiding van radioactieve deeltjes in de atmosfeer”, vertelt dr. De Meutter. “Nu kunnen we zulke situaties nauwkeurig in kaart brengen. Welke radioactiviteit komt er vrij en in welke hoeveelheden? Hoe zal die radioactiviteit zich de komende minuten, uren of dagen verspreiden? En verwachten we een impact op mens en milieu? Zo ja, dan kunnen we meteen in actie schieten.”

Alle resultaten werden ook gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Geoscientific Model Development.