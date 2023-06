Op deze dag maak je de grootste kans op een ernstige hartaanval volgens de wetenschap

Zijn er dagen in de week waarop je meer kans hebt op een hartaanval? Om die vraag te beantwoorden bestudeerden Ierse wetenschappers de medische gegevens van 10.528 patiënten. Allemaal werden ze opgenomen tussen 2013 en 2018 in het ziekenhuis met een ST-segment elevatie myocardinfarct (STEMI). Dat is een zeer ernstige vorm van hartaanval waarbij een belangrijke kransslagader van het hart geblokkeerd is. Die voorzien het hart normaal van zuurstof en voedingsrijk bloed.

Wat bleek? Op maandag loop je maar liefst 13 procent meer risico op een hartaanval, vergeleken met het gemiddelde van andere dagen. Een curiositeit die al eerder is beschreven in de literatuur. Een studie uit 2017 in Zweden waarbij meer dan 156.000 patiënten betrokken waren, toonde ook een grotere incidentie van hartaanvallen op maandag aan én tijdens de wintermaanden. De onderzoekers achter die studie suggereerden dat stress een deel van de reden zou kunnen zijn. De dag met de laagste opnames was trouwens donderdag, al was het verschil met andere dagen daar niet significant.

Volledig scherm STEMI is een zeer ernstige vorm van een hartaanval waarbij een belangrijke kransslagader van het hart volledig geblokkeerd is. © ThinkStock

Wat veroorzaakt deze piek?

De extra stress van weer aan het werk gaan na het weekend zou het voor de hand liggende antwoord zijn. De wetenschappers die de studie uitvoerden zeggen dat de oorzaak waarschijnlijk multifactorieel is. Echter, “op basis van wat we weten uit eerdere studies, is het redelijk om een ​​circadiaans element te veronderstellen”.

Dat betekent dat de natuurlijke cyclus van de dagen, weken en seizoenen waarschijnlijk invloed heeft op de gezondheid van ons hart. Cruciale factoren bij het risico op een hartaanval, zoals bloeddruk, volgen bijvoorbeeld die ritmes. Het is ook aangetoond dat verstoringen van deze slaap-waakcyclus de werking van het hart beïnvloeden.

Kan je er iets aan doen?

In het geval van STEMI-opnames is een spoedoperatie meestal vereist om de geblokkeerde slagader te heropenen. Snel behandeld worden is essentieel om de overlevingskansen te vergroten.

Het is natuurlijk niet zo dat je op maandag speciaal voor je hartgezondheid moet zorgen en het de volgende zes dagen moet vergeten - maar het is de moeite waard om te onthouden onder welke extra druk je lichaam aan het begin van de week kan staan.

