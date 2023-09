“Op aarde kunnen enkel levende organismen dit gas maken”: heeft James Webb ruimtetelescoop eerste teken van leven gevonden op exoplaneet?

K2-18b is een exoplaneet die rond een koele dwergster draait, genaamd K2-18 op 12 lichtjaar afstand van de aarde in het sterrenbeeld Leeuw. De planeet bevindt zich in de ‘Goldilocks zone’, de omgeving rond een ster waar leven mogelijk is. Wetenschappers vermoeden dat K2-18b een ‘Hycean’ zou kunnen zijn, een planeet met water op het oppervlak en waterstof in de atmosfeer. Dit maakt deze exoplaneet een interessant doelwit in de zoektocht naar leven in het universum.

“Traditioneel concentreerde de zoektocht naar leven op exoplaneten zich vooral op kleinere rotsachtige planeten zoals de aarde. Maar de grotere Hycean-werelden zijn even interessant en gemakkelijker om atmosferische waarnemingen op te doen”, legt Nikku Madhusudhan (astronoom aan de Universiteit van Cambridge). “Ons onderzoek onderstreept het belang van de zoektocht naar leven op een andere planeet te durven verbreden.”

Volledig scherm Spectra van K18-2b © NASA, CSA, ESA, R. Crawford (STScI), J. Olmsted (STScI)

De wetenschappers toonden met hun nieuwe studie in The Astrophysical Journal Letters aan dat er zich een overvloed aan methaan en koolstofdioxide in de atmosfeer van K2-18b bevindt. Dit deden ze door spectra te nemen van de exoplaneet met de ‘Near-Infrared Imager and Slitless Spectrograph’ en ‘Near-Infrared Spectrograph’ van de James Webb ruimtetelescoop. Het waarnemen van methaan en koolstofdioxide en het tekort aan ammoniak ondersteunen de hypothese dat er zich op K2-18b mogelijk een oceaan bevindt samen met een waterstofrijke atmosfeer.

Minstens even bijzonder is de mogelijke ontdekking van een molecuul genaamd dimethylsulfide (DMS) in de atmosfeer van de planeet door de ruimtetelescoop. Op aarde kunnen enkel levende organismen dit gas produceren. Specifiek is het fytoplankton in zeeën en oceanen dat hiervoor verantwoordelijk is. We kennen geen enkel ander proces dat DMS maakt. Het signaal van DMS is echter minder uitgesproken en vereist nog bevestiging. “Toekomstige JWST observaties van deze exoplaneet kunnen de aanwezigheid van DMS in significante hoeveelheden bevestigen”, legt Madhusudhan uit.

Volledig scherm James Webb ruimtetelescoop in opbouw. © NASA Goddard

Hoewel K2-18b zich in de bewoonbare zone bevindt en het nu bekend is dat het koolstofhoudende moleculen herbergt, betekent dit niet noodzakelijk dat de planeet leven kan ondersteunen. De grote omvang van de K2-18b, met een straal die 2,6 keer groter is dan die van de aarde, betekent dat het binnenste van de planeet waarschijnlijk een grote mantel van ijs bevat zoals Neptunus. Daarbovenop bevindt zich dan een dunnere waterstofrijke atmosfeer en oceaanoppervlak. Het is echter mogelijk dat de oceaan te heet is om bewoonbaar of vloeibaar te zijn.

“Ons ultieme doel is het waarnemen van leven op een bewoonbare exoplaneet. Dit zou een ongeziene impact hebben op hoe wij naar onszelf kijken en onze rol in het universum”, concludeert Madhusudhan. “Deze bevindingen zijn alvast een eerste stap in de juiste richting.”

