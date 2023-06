Ook mannen vallen ten prooi aan eetstoornissen: “Ik pushte mezelf tot ik bijna flauwviel”, getuigt Steven

“Van mei tot augustus was voor mij de hel in het binnenland”: Jos verhuisde naar zee vanwege hooikoorts. Helpt dat ook?

“Ik denk dat de gevolgen van mensen met hooikoorts achter het stuur erg worden onderschat.” Hooikoorts had zo’n impact op het leven van Jos Vierstraete (59) dat hij besloot om Koekelare in te ruilen voor Oostende. Onze wetenschapsjournalist Martijn Peters legt uit of verhuizen naar de kust echt een oplossing is voor wie veel last heeft van hooikoorts. En helpt het dan ook om in de buurt van water te gaan wonen, of in de stad?