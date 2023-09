Ook Japan mengt zich in ruimterace: raket met maanlander gelanceerd

De raket H-IIA werd donderdagochtend Japanse tijd gelanceerd vanaf de basis van Jaxa in Tanegashima. Aan boord is de maanlander SLIM (Smart Lander for Investigating the Moon), die is uitgerust met nieuwe technologie die een zeer precieze landing zou moeten kunnen verrichten, maximaal 100 meter van het doel verwijderd in plaats van meerdere kilometers.