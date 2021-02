Ook 27.550 Belgen landen veilig op Mars: schrijf u nu al in voor volgende missie

Hoe?

Wie?

Wereldwijd kon iedereen die wou zich tussen mei en september 2019 inschrijven om zijn of haar naam tot op Mars te krijgen. Net geen 11.000.000 gewone stervelingen reageerden op de campagne ‘Send your name to Mars’ (Stuur jouw naam naar Mars, nvdr.) van de Amerikaanse ruimteorganisatie NASA en schreven zich in.