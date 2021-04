Onwaarschijnlijke beelden tonen hoe aapje computerspel speelt met zijn hersenen, dankzij een chip van Elon Musk

Een aap die een computerspel speelt zonder handen of poten maar alleen via zijn hersenen. Die onwaarschijnlijke beelden hebben wetenschappers nu ook gedeeld met de wereld. Miljardair Elon Musk gaf de opdracht aan een van zijn bedrijven, Neuralink, om een chip in te planten in de hersenen van een aapje en zo zijn gedrag te sturen. Het nieuws van het geslaagde experiment maakte hij begin februari al bekend, nu deelt Neuralink ook de beelden.

Elon Musk wil zijn plannen om het brein te integreren met technologie verder uitbreiden. Dat bewijst hij met dit nieuw onderzoek. Eerder plantte de miljonair al een chip in de hersenen van een varken in. Maar Musk gaat een stap verder, want de aap bestuurt namelijk zelf een computerspel. Daar zijn nu voor het eerst beelden van opgedoken.

Ambitieuze toekomstplannen

De wetenschappers van Neuralink plantten de chip in het hoofd van de aap in om hem vervolgens te bestuderen. Het diertje moet een spel spelen met een joystick waarbij hij de cursor op een gekleurd vlak zet. Als hij dat doet, krijgt hij via een buis een bananensmoothie. Vervolgens moet hij een oud tennisspel spelen, waarbij hij het spel enkel via zijn brein kan besturen. De onderzoekers bestuderen de signalen die ze doorkrijgen van de chips in de aap zijn brein.

Volledig scherm Musk laat aapje computerspel via chip spelen © Neuralink

Musk heeft nog veel ambitieuzere plannen voor de toekomst. Uiteindelijk wil hij de chips ook bij mensen inplanten. Zo wil Musk mensen met elkaar laten communiceren. Volgens de miljonair kan iemand die verlamd is met de chip sneller een bericht sturen op zijn smartphone in vergelijking met iemand die zijn duimen gebruikt. Dat beweert Musk in ieder geval op zijn Twitter.

Wanneer Musk precies aan de slag wil met het inplanten van chips in de hersenen van mensen, is nog niet duidelijk. Maar daar hoeven we de eerste maanden in ieder geval niet op te rekenen.

