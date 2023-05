Onuitputtelijke energiebron: wetenschappers wekken 'elektriciteit uit het niets' op

“Luchtvochtigheid is een enorm duurzaam energiereservoir dat, in tegenstelling tot zonne-energie en windenergie, continu beschikbaar is”, aldus het onderzoek, gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift ‘Advanced Materials’. Volgens het onderzoek zou er 24/7 vochtigheid opgewekt kunnen worden, ongeacht het weer of het tijdstip. Wind- of zonne-energie daarentegen kunnen alleen onder bepaalde omstandigheden elektriciteit opwekken.

Stel je een toekomsti­ge wereld voor waarin zuivere elektrici­teit overal beschik­baar is Jun Yao, Universiteit Massachusetts-Amherst

“De lucht bevat een enorme hoeveelheid elektriciteit”, zegt Jun Yao, docent aan de universiteit, in een interview van ‘USA Today’. “Denk aan een wolk, dat niets meer is dan een massa waterdruppels. Elke druppel bevat een lading en onder de juiste omstandigheden kan de wolk een bliksemschicht produceren. Wat we hebben gedaan, is een door de mens gemaakte, kleinschalige wolk creëren die voorspelbaar en continu elektriciteit voor ons produceert.”

Zuivere elektriciteit

Het onderzoek bouwt voort op een eerder onderzoek uit 2020. Wetenschappers voorspelden toen al dat deze nieuwe technologie het potentieel had om de energie-industrie te transformeren. De eerdere studie suggereerde dat energie uit vochtigheid kon worden gewonnen door gebruik te maken van materiaal afkomstig van bacteriën. Het recente onderzoek heeft echter aangetoond dat bijna elk materiaal, zoals ook silicium of hout, geschikt is voor deze toepassing.

“Stel je een toekomstige wereld voor waarin zuivere elektriciteit overal beschikbaar is waar je ook gaat”, aldus Yao. “Deze toekomstige wereld kan werkelijkheid worden.”