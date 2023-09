Ontwikkelt storm Daniel zich na noodweer in Griekenland tot een ‘medikaan’? Expert licht toe

Storm Daniel zorgt momenteel voor heel wat overlast in Griekenland in de vorm van bakken regen. Maar sommige weermodellen geven aan dat het na woensdag niet gedaan is met het noodweer. Meer nog, het lagedrukgebied zou zich wel eens kunnen ontwikkelen tot een ‘medikaan’, een zogenaamde mediterrane orkaan. Maar hoe groot is de kans dat dit gebeurd? Hoe gevaarlijk is zo’n medikaan? En wat mogen ze in het Middellandse Zeegebied nog verwachten? Klimatoloog Lander Van Tricht licht toe.