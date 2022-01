Ontdooiende permafrostbodems brengen infrastructuur in gevaar in noordelijke gebieden

Het onderzoek werd gevoerd onder leiding van Jan Hjort van de Universiteit van Oulu (Finland) en is gepubliceerd is het wetenschappelijk tijdschrift Nature Reviews Earth & Environment.

In hoognoordelijke gebieden is het water in de grond ijs. In de zomer dooit de bovenste 1 à 2 meter, die in de winter weer aanvriest. Door de opwarming van de aarde ontdooien grote delen van de permafrost steeds dieper. Omdat het ijs de bodem extra steun geeft, worden de dooiende bodems steeds onstabieler. Hoe onstabiel hangt af van het soort bodem en de hoeveelheid ijs die erin zit. Op die manier ontstaan er verzakkingen en aardverschuivingen.