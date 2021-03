Online dating: wat zorgt voor de ‘click’?

Onderzoe­kers lezen 17e-eeuw­se brief zonder hem te ope­nen

2 maart Een computergestuurd algoritme en elektromagnetische straling; veel meer was er niet nodig om een 17e-eeuwse brief te lezen zonder hem te openen. Zo staat beschreven in het onderzoek dat gepubliceerd werd in Nature Communications. Toegegeven: de technologie die daarvoor gebruikt werd, is een heel pak interessanter dan de inhoud van de brief.