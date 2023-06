Ongeziene hittegolf in de Noord-Atlantische Oceaan baart wetenschappers zorgen

Er worden recordhoge temperaturen gemeten in het noorden van de Atlantische Oceaan. Nog nooit zagen wetenschappers zo hoge oppervlaktetemperaturen, en dat al drie maanden lang. Momenteel is de gemiddelde temperatuur 22,7°C. Dat is maar liefst 0,5°C boven het vorige record uit 2010. Wetenschappers maken zich dan ook ernstig zorgen.

Het eerste record dit jaar werd gebroken op 5 maart. De gemiddelde temperatuur van de Noord-Atlantische Oceaan steeg toen tot 19,9°C. Sindsdien liggen de temperaturen steevast op recordniveau. Op 11 juni bereikten de temperaturen een voorlopig hoogtepunt van 22,7°C. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de wetenschap vol verbazing en ongerust naar deze ontwikkelingen kijkt.

Sinds 5 maart 2023 wordt er elke dag een nieuw record gevestigd in het noorden van de Atlantische Oceaan

Verschillende factoren spelen een rol in waarom de Noord-Atlantische Oceaan met uitzonderlijk hoge temperaturen kampt. Allereerst zijn de zogenaamde passaatwinden sinds maart zwakker dan normaal. Deze winden waaien vanuit het oosten tot noordoosten en brengen kouder water naar het oppervlak in de oostelijke delen van de Noord-Atlantische Oceaan. Hierdoor koelt het water af. Dat gebeurt nu minder, waardoor de oceaantemperaturen stijgen.

Daarnaast is er in 2023 tot nu toe een gebrek aan Sahara-stof, dat doorgaans een verkoelend effect heeft op het noordelijke deel van de Atlantische Oceaan. Normaal gesproken worden grote wolken van dit stof vanuit de woestijnen van Noord-Afrika over de oceaan geblazen, maar dit jaar is de concentratie opvallend laag, zelfs op recordniveaus voor juni. Onderzoek heeft aangetoond dat het stof een aanzienlijke verkoeling veroorzaakt, vooral rond deze tijd van het jaar.

Een wereldwijde stijging is aan de gang

De ongewone temperaturen in de Atlantische Oceaan maken deel uit van een patroon van bovengemiddelde oppervlaktetemperaturen in alle oceanen wereldwijd. Momenteel bedraagt de gemiddelde oppervlaktetemperatuur wereldwijd 20,9°C. Dat is minder hoog dan de 21,1°C van 1 april, maar nog steeds 0,2°C hoger dan het vorige record uit 2022.

Momenteel ligt de gemiddelde oppervlaktetemperatuur wereldwijd 0,2°C hoger dan het vorige record.

Deze ongeziene temperaturen zijn het resultaat van een combinatie van factoren die verband houden met El Niño en de buitengewoon hoge temperaturen in de Noord-Atlantische Oceaan. Naast deze factoren draagt klimaatverandering bij aan de langdurige opwarming van het zeewater. Ook hebben nieuwe scheepvaartregels de uitstoot van zwavel drastisch verminderd, waardoor het verkoelende effect van sulfaataerosolen afneemt.

Wat zijn de gevolgen van deze hittegolf in onze oceanen en zal dit aanhouden?

Het hoge temperatuurniveau in de Noord-Atlantische Oceaan heeft een belangrijke gevolg voor subtropische stormen. Warmere oceanen leveren meer energie voor tropische systemen en kunnen sterkere stormen veroorzaken als andere factoren dat toelaten. Eerdere jaren met een warm oostelijk Atlantisch gebied (2010, 2017, 2020…) vertoonden bijvoorbeeld zeer actieve orkaanseizoenen. Al zal dit niet noodzakelijk nu het geval zijn dankzij een sterke El Niño. Historisch gezien verlaagt dit weerfenomeen net de kans op zware orkaanseizoenen in de Atlantische Oceaan.

Dit betekent dat er waarschijnlijk minder tropische stormen zullen zijn en zwakkere systemen. Hoewel de Atlantische Oceaan recordwarmte ervaart, voorspellen experts van instellingen zoals NOAA, dat dit jaar daardoor eerder gemiddeld zal zijn. Er is echter meer onzekerheid in de voorspellingen voor dit jaar.

Wereldwijd zien wetenschappers warmere oceanen.

De weermodellen suggereren dat de atmosferische respons op de ontwikkelende El Niño in het oosten van de Stille Oceaan zich begint te vormen. Hierdoor krijgen we misschien opnieuw een meer gebruikelijke luchtdrukverdeling en positie van de subtropische straalstroom. Dit kan op zijn beurt leiden tot een afname van de afwijkingen in de zeewatertemperaturen in de Noord-Atlantische Oceaan. Al blijft het voorlopig afwachten. Wetenschappers houden dit in ieder geval nauwlettend in de gaten.

