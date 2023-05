Onderzoekers hebben artificiële intelligentie ontwikkeld die gedachten van mensen kan lezen

Wetenschappers van de Universiteit van Texas in Austin hebben artificiële intelligentie ontwikkeld die in staat is om gedachten van mensen om te zetten in woorden, zonder daarbij gebruik te maken van elektroden in de hersenen. Ze publiceerden de resultaten van een experiment daarrond in het wetenschappelijke tijdschrift ‘Nature Neuroscience’.