Onderzoek: ook testen bij vermoeidheid en hoofdpijn leidt tot veel opsporing corona

Kleiner dan 1m30 of deel van benen kwijt? Ook dan kan u (misschien) nog astronaut worden

16 februari Het Europees Ruimtevaartbureau ESA zoekt nieuwe astronauten. Naast extra vrouwen blijken nu ook bepaalde mensen met een fysieke beperking welkom, een wereldprimeur is dat. Concreet kan u zich kandidaat stellen als u delen van één of beide benen mist of kleiner dan 1m30 bent. Of u dan ook daadwerkelijk de ruimte in mag, is echter nog niet duidelijk. Tot slot mogen ook zogenaamde projectastronauten hun kans wagen.