Onbestuurbare rakettrap ingeslagen op de maan

Update Niet alleen ‘Hank the Tank’, maar ook twee andere smulberen verantwoor­de­lijk voor plunderin­gen in Californië

De uitzonderlijk dikke zwarte beer ‘Hank the Tank’, die bekend staat om zijn plundertochten in de buurt van Lake Tahoe in de Amerikaanse staat Californië, blijkt dan toch niet als enige verantwoordelijk te zijn voor de inbraken. Eerder werd geloofd dat de beer, die maar liefst 226 kilogram weegt, sinds vorige zomer voedselresten in minstens 28 huizen in de regio zou hebben gestolen. DNA-onderzoek toont nu echter aan dat het gaat om een trio smulberen.

26 februari