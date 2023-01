Omikronvariant XBB.1.5 over één tot twee maanden dominant in Europa

Plots vallen er 19 procent meer doden in ons land, en aan corona ligt het niet: wat is er aan de hand?

Van begin december tot Kerstmis stierven in ons land 9.294 mensen. Dat is gemiddeld 19 procent meer dan in andere decembermaanden, in jaren zonder corona welteverstaan. Maar in tegenstelling tot de vorige jaren heeft corona er deze keer niets mee te maken. Wat dan wel? Griep, RSV of zelfs fijn stof? Sciensano zoekt mee naar de oorzaak van de plotse oversterfte.

