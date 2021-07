Of Richard Branson zenuwachtig is voor zijn ruimtereis zondag? “Ik kijk hier al 17 jaar naar uit. Mijn vrouw komt niet naar mijn begrafenis, zegt ze”

Miljardair Richard Branson (70) kijkt al 17 jaar uit naar zijn ruimtereis. Hij is dan ook razend enthousiast dat hij zondag, 11 juli, samen met vijf anderen een testvlucht zal maken met een ruimtevaartuig van zijn bedrijf Virgin Galactic. Branson is allerminst nerveus over de lancering. Hij moet zichzelf af en toe knijpen om te beseffen dat het echt is, zei hij in een interview vanuit Spaceport America in New Mexico.

De lancering van raketvliegtuig ‘VSS Unity’ van Virgin Galactic boven de woestijn is de vierde bemande testmissie buiten de atmosfeer van de aarde van het ruimtetoerismebedrijf van Richard Branson. Maar het is de eerste vlucht die volledig is volgeboekt. Naast Branson vliegen twee piloten en drie missiespecialisten mee de ruimte in. De grote baas springt bijna uit zijn vel van blijdschap dat het grote moment nadert. “Ik kan niet wachten.”

Visie

De VSS Unity wordt zondag gelanceerd op een hoogte van ruim 15 kilometer vanaf een draagvliegtuig. Daarna vliegt de raket op eigen kracht de ruimte in waar de bemanning een periode van 4 minuten gewichtloosheid zal ervaren. Daarna wordt de daling terug naar de aarde ingezet.

Quote Ik heb altijd al het beeld gehad dat het zo is hoe je naar de ruimte moet vliegen. Het gaat nogal een rit worden. Richard Branson

Waarom het raketvliegtuig eruitziet hoe het eruitziet? “Als kind stelde ik me altijd voor dat een ruimteschip er zo moet uitzien”, verklaarde Branson. “Ik heb altijd al het beeld gehad dat het zó is hoe je naar de ruimte moet vliegen.”

Hij voegde toe: “Het gaat nogal een rit worden. Op dat moment dat we echt astronauten zullen zijn, zal ik mezelf opnieuw en opnieuw in de arm knijpen.” Hij liet verstaan al 17 jaar naar dit moment uit te kijken, daarmee verwijzend naar het feit dat hij in 2004 Virgin Galactic oprichtte met het oog op ruimtetoerisme.

Volledig scherm De VSS Unity in actie. © via REUTERS

Ruimtetoerisme

De reis is niet zonder gevaren inherent aan de ruimtevaart. Een eerder prototype van het raketvliegtuig stortte tijdens een testvlucht in 2014 neer boven Californië. Daarbij kwam een piloot om het leven, een andere raakte ernstig gewond. In mei slaagde het bedrijf evenwel in intussen de derde geslaagde ruimtevlucht. Diezelfde maand kreeg Virgin Galactic groen licht van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA om commerciële vluchten naar de ruimte te mogen organiseren.

Na de testvlucht op 11 juli plant Virgin Galactic nog twee tests. Volgend jaar wil het bedrijf dan op regelmatige basis commerciële vluchten naar de ruimte aanbieden. Die vluchten zijn vooralsnog alleen weggelegd voor de superrijken.

Volledig scherm De VSS Unity in actie. © via REUTERS

Jeff Bezos

Met de lancering op 11 juli gaat Branson negen dagen eerder de ruimte in dan rivaal Jeff Bezos, oud-topman van Amazon en oprichter van ruimtevaartbedrijf Blue Origin. Samen met SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van die andere bekende miljardair Elon Musk, omarmen die bedrijven het ruimtetoerisme.

Volgens Branson was er geen sprake van een wedloop met Bezos om wie als eerste de ruimte in zou gaan. "Ik weet dat niemand me zal geloven als ik het zeg, maar er is echt geen wedstrijd”, aldus Branson. “Ik wens hem en de mensen die met hem omhooggaan het allerbeste. Ik kijk er ook naar uit om met hem te praten over zijn reis als hij terugkomt.”

Quote Mij vrouw heeft gezegd: ‘Als je gek genoeg bent om die ongelofe­lij­ke dingen te doen, dan doe je het maar. Maar ik kom niet naar je begrafenis’. Richard Branson

‘Markt groot genoeg’

Volgens de Virgin-baas is de markt voor ruimtetoerisme groot genoeg om concurrenten als Bezos te hebben. "Geen van ons beiden zal in staat zijn om genoeg ruimteschepen te bouwen om aan de vraag te voldoen," zei hij.

Er is overigens wel een verschil tussen de twee ruimtereizen van de miljardairs. Virgin Galactic voert zijn reizen aldus uit door zijn raketvliegtuig eerst gekoppeld aan een vliegtuig de lucht in te laten gaan. Na het loskoppelen gaat het ruimtevaartuig naar de rand van de dampkring. Bezos’ Blue Origin maakt gebruik van een raket die vanaf een lanceerbasis in Texas naar een hoogte van ruim 100 kilometer gaat voordat het ruimtevaartuig terugkeert naar de aarde.

Volledig scherm Blue Origin-topman Jeff Bezos bij de voorstelling van een model van het ruimtevaarttuig New Shepard in 2017. © REUTERS

Bang

Gevraagd naar hoe zijn familie eigenlijk reageert op de nakende ruimtereis, liet Branson verstaan dat zijn kinderen - al net zo avontuurlijk als hij - enthousiast zijn. Zijn vrouw Joan, met wie hij sinds 1989 getrouwd is, steunt hem wel, maar is wat behoedzamer. “Zij is het type persoon dat echt doodsangsten zou uitstaan op zo’n vlucht. Zij zou de laatste zijn om zoiets als dit te doen. Maar ze kent mij al lang en goed genoeg.”

Branson sloot lachend af: “Ze heeft gezegd: ‘Als je gek genoeg bent om die ongelofelijke dingen te doen, dan doe je het maar. Maar ik kom niet naar je begrafenis’.”

Volledig scherm Drie Virgin Galactic-missiespecialisten vervoegen Branson zondag: hoofdastronaut-instructreur Beth Moses, lead operations engineer Colin Bennett en astronaut Sirisha Bandla. Virgin Galactic-piloten Dave Mackay en Michael Masucci zullen achter het stuur zitten van de VSS Unity. © REUTERS