Ocean Cleanup maakt zonnebrillen van plastic uit oceaan

Neem je nu best ibuprofen of paraceta­mol bij mogelijke tekenen van Co­vid-19-infectie?

17 oktober Herinnert u zich hoe in het voorjaar het gebruik van ibuprofen bij een corona-infectie werd afgeraden? Vandaag loopt een spotje op televisie waarin wordt gesteld dat zowel paracetamol als ibuprofen veilig zijn “tijdens de Covid-19-periode”. Klopt dit of is het een verkooppraatje? En wat doe je best als je vreest het virus onder de leden te hebben? We vroegen het aan professor farmacologie (KU Leuven) Gert Laekeman en Dirk Devroey, professor huisartsgeneeskunde (VUB).