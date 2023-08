Nu nog terrasjesweer om ervan te genieten: de zomer zonder muggen en wespen

Mogelijk revolutio­nair: wetenschap­pers ontdekken glas dat tien keer sterker is en minder vervuilt

We staan er niet bij stil, maar overal waar we kijken zien we glas rond ons. Dat glas produceren kost best veel energie en het moet soms vervangen worden omdat het barst. Wetenschappers van de University of Pennsylvania hebben nu een glassoort ontwikkeld die sterker én milieuvriendelijker is.