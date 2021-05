Noordpoolgebied warmt nog sneller op dan gedacht

De opwarming van het Noordpoolgebied is nog sneller vooruitgegaan dan tot dusver is aangenomen. Met 3,1 graden Celsius is de toename van de gemiddelde Arctische oppervlaktetemperatuur tussen 1971 en 2019 drie maal hoger dan het globale gemiddelde in dezelfde periode. Dat meldt het Arctic Monitoring and Assessment Programme (AMAP) vandaag naar aanleiding van de ministeriële bijeenkomst van de Arctische Raad in Reykjavik, IJsland.