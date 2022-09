Nooit smolten Zwitserse gletsjers zo snel als in 2022

"Het is niet onmogelijk om het smelten op korte termijn te doen vertragen", aldus Matthias Huss, autoriteit in het onderwerp en leider van het Zwitserse gletsjermeetnetwerk. “Als we de CO 2 -uitstoot beperken en het klimaat beschermen, zou dat in het beste geval ongeveer een derde van het totale volume in Zwitserland kunnen beschermen.” Zo niet zouden de gletsjers volledig verdwijnen tegen het einde van de eeuw.