Noodtoestand in Peru na uitbraak zeldzame ziekte: “De oorzaak van het syndroom is nog onbekend voor de wetenschap”

In Peru veroorzaakt een mysterieuze ziekte spontaan verlammingen. De aandoening komt wereldwijd voor, maar kent een onverklaarbare uitbraak in het Zuid-Amerikaanse land dat de medische noodtoestand heeft afgekondigd. Wat is er aan de hand? Hoe gevaarlijk is het? En moeten we ons zorgen maken in België? “De meeste mensen herstellen volledig van de ziekte. Al kan dit soms maanden tot jaren duren", legt onze wetenschapsexpert Martijn Peters uit.

Wat is deze zeldzame en mysterieuze ziekte?

“Het gaat om het syndroom van Guilain-Barré, een aandoening die ons eigen afweersysteem en een deel van ons zenuwstelsel aanvalt. Daarbij kan het de zenuwen die onze spierbewegingen, pijn, temperatuur en tast regelen aantasten. Dit kan leiden tot symptomen zoals spierzwakte, verlies van gevoel in de benen en/of armen en problemen met slikken of ademen.”

“Het syndroom is de meest frequente oorzaak van plotseling optredende verlammingsverschijnselen. Meestal begint deze zeldzame aandoening met tintelingen in beide benen en gevoelloosheid. Vervolgens ervaart men ook steeds zwakker wordende spieren. Deze klachten beginnen in de voeten en breiden zich dan uit richting de benen en uiteindelijk ook armen en gezicht. Zo kunnen er bepaalde spieren in het aangezicht verlamd raken. Bij ernstige gevallen kunnen er ademhalingsmoeilijkheden optreden en slik- en spraakstoornissen. Deze situatie is levensbedreigend en intensieve verzorging is dan vereist.”

“De meeste mensen herstellen volledig van de ziekte, ook degene die een ernstig ziekteverloop kennen. Al kan dit soms maanden tot jaren duren. Een aantal personen ondervindt wel blijvende klachten zoals een verminderde conditie, pijnlijke spieren en tintelingen in de ledematen. Bij sommige patiënten met het syndroom van Guillain-Barré kunnen complicaties voor een overlijden zorgen.”

Volledig scherm Reizen naar Peru wordt (voorlopig) niet afgeraden door de Wereldgezondheidsorganisatie. © AFP

Wie krijgt het en hoe loop je het op?

“Het syndroom van Guillain-Barré komt wereldwijd voor en kan iedereen treffen. Men stelt wel vaker gevallen vast bij volwassen mannen. Jaarlijks krijgt 1 op de 100.000 Belgen met dit syndroom te maken. Het is dus een vrij zeldzame aandoening.”

De oorzaak van het syndroom is tot nog toe onbekend voor de wetenschap

“De oorzaak van het syndroom is tot nog toe onbekend voor de wetenschap. Men stelt wel vast dat een groot deel van degenen die het krijgen eerst een infectie doormaken met een virus of bacterie voordat de symptomen optreden. In veel gevallen gaat dit om de bacterie Campylobacter jejuni die zorgt voor maag- en darmklachten. Maar evengoed treedt Guillain-Barré op na een besmetting met het griepvirus, denguevirus, cytomegalovirus, Epstein-Barr virus, of Zika virus. Al is een besmetting met een virus of bacterie geen vereiste voor het ontwikkelen van de aandoening. In uiterst zeldzame gevallen kan het ook optreden na vaccinatie of een operatie.”

Kan je het behandelen?

“Er is momenteel geen geneesmiddel beschikbaar tegen het syndroom zelf. Wel kan men de symptomen ervan behandelen. Aangezien patiënten razendsnel achteruit gaan worden ze vrijwel altijd opgenomen in een ziekenhuis. Men probeert eerst de ontsteking af te remmen, de verlamming te beperken in het lichaam en het ontwikkelen van complicaties te vermijden. Aangezien Guillain-Barré ook vaak gepaard gaat met hevige pijn, dient men ook pijnstilling toe.”

Volledig scherm Ruim 200 mensen zijn plots verlamd door de zeldzame ziekte in het Zuid-Amerikaanse land. © AFP

Moeten we ons zorgen maken? Kan de ziekte ook uitbreken in België?

“Momenteel zijn er dit jaar al 231 gevallen vastgesteld in Peru. Normaal verwacht men in dit land zo’n 20 gevallen per maand. Tussen 10 juni en 15 juli zag men echter 130 vermoedelijke gevallen (waarvan momenteel 44 bevestigd zijn). Tot nu toe zijn er 4 mensen overleden aan de aandoening.”

De oorzaak van deze onverwach­te stijging is tot nu toe onbekend, maar er is geen reden tot paniek. De uitbraak is zeer lokaal

“De oorzaak van deze onverwachte stijging is tot nu toe onbekend. Daarom heeft Peru de medische noodtoestand afgekondigd. In 6 op de 10 stalen die recent getest zijn, zag men de aanwezigheid Campylobacter jejuni. In 2019 was er in Peru een vergelijkbare uitbraak die toen ook gelinkt was met deze bacterie. Er is momenteel geen link met de uitbraak van het denguevirus in het land.”

“Er is geen reden tot paniek. De uitbraak is zeer lokaal. Er is geen stijging in het aantal gevallen in omliggende landen. Daarnaast heeft de WHO ook geen richtlijnen uitgevaardigd op vlak van reizen naar Peru naar aanleiding van deze ongewone situatie.”