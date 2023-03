Nog nooit zo weinig zee-ijs op Antarctica

In februari was er gemiddeld zo’n 2,2 miljoen vierkante kilometer zee-ijs, ruim 1,1 miljoen minder dan het gemiddelde vastgesteld tussen 1991 en 2020. Het is momenteel zomer op Antarctica en de omvang van het zee-ijs bereikt over het algemeen zijn laagste punt in februari. Bij het vorige record in 2017 lag er in februari 28 procent minder zee-ijs dan gebruikelijk. Nu is dat 34 procent minder.