Nog nooit zo warm op aarde voor tweede dag op rij: “Dit is zeker niet het laatste dag-, maand- of jaarrecord dat we gaan breken”

Niet het laatste record van het jaar

Volgens de Rhode kan het zelfs nog erger worden. “Het is goed mogelijk dat er in de komende weken nóg warmere dagen volgen”, waarschuwt hij. Over het algemeen blijft de gemiddelde wereldtemperatuur stijgen tot eind juli-begin augustus. Op dat moment bereiken we een piek. Dat die tegelijkertijd valt met onze zomermaanden is niet toevallig. Land kent een groter verschil in temperatuur tijdens de seizoenen dan water. Omdat er meer land is in vergelijking met water in het noordelijk halfrond dan het zuidelijk halfrond loopt het patroon van de gemiddelde wereldwijde temperatuur samen met dat van de seizoenen die wij kennen.