Nog nooit zo warm in juni: “we vallen constant van het ene uiterste in het andere”

UPDATEJuni 2023 zal de warmste maand juni worden sinds het begin van de metingen in 1833. Momenteel bedraagt de gemiddelde temperatuur al 20.4 °C en met maxima boven de 20 °C de komende dagen zal dit niet plots gaan dalen. Een stevige stijging dus ten opzichte van het vorige record van 19.3 °C. Het is zelfs een stuk warmer dan een gemiddelde maand juli, de warmste maand van het jaar.

Hoeveel warmer is juni?

We zijn op weg naar de warmste junimaand ooit met een gemiddelde temperatuur die boven de 20 °C zal uitkomen. Dat bevestigt ook weerman David Dehenauw op Twitter en in VTM Nieuws. Momenteel bedraagt die al 20.4 °C. Een pak warmer dan wat normaal is voor juni, 16.7 °C. En zelfs warmer dan wat normaal is voor juli, met 18.7 °C de warmste maand van het jaar. Het vorige record van 19.3 °C uit 2003 en 1976 zal dus met gemak verbroken worden. Een stevige verhoging van (voorlopig) maar liefst 1.1 °C. “Met de berekeningen en de voorspellingen die we hebben tot het eind van de maand zal het waarschijnlijk net minder dan een graad zijn”, aldus Dehenauw. “Ik denk dat we op 20.1 of 20.2 °C zullen uitkomen. Maar dat is nog steeds veel, dat is zelfs een stevige brok erbij in één keer.”

Hoe zit het met de andere cijfers?

Niet enkel de gemiddelde temperatuur is ongezien hoog. Ook de gemiddelde maximum- en minimumtemperatuur bereiken hun hoogste waarde in Ukkel sinds het begin van de metingen. De maximumtemperatuur is momenteel 25.7 °C. Dat is 4.5 °C warmer dan wat normaal is (21.2 °C) en 1.9 °C warmer dan het vorige record uit 2017 (23.8 °C). De minimumtemperatuur komt uit op 14.6 °C ook een flink verschil met de normale waarde van 12.0 °C en meer dan een halve graad verschil met het record uit 2021 (14.0 °C).

Er waren weinig regendagen, 6 in plaats van 14, waarop amper 36.7 mm/m² viel. Geen record maar wel bijna de helft van wat je normaal in deze maand verwacht. Ook zagen we nog nooit zoveel zonneschijn in juni. De zon liet zich maar liefst 294 uren en 44 minuten van haar beste kant zien. Maar liefst 30 uren meer dan de zonnigste juni van de afgelopen 30 jaar (2010 - 258:37) .

Maar nog niet zonnig genoeg om het record uit 1976 van 302 uren zonneschijn te verbreken. Al is de maand nog niet afgelopen. “We zitten inderdaad nu al op de tweede zonnigste maand juni in de geschiedennis”, verduidelijkt onze weerman. “Die meten we trouwens van 1887 en niet 1833. Op dit moment komen we een 8 uur tekort om het vorige record uit 1976 te verbreken. Als we het halen zal het nipt zijn. Vandaag en morgen verwachten we weinig zon, maar vrijdag zouden we wel eens aan 6 tot 8 uur zon kunnen geraken. Het kan dus zeker nog.”

Is dit ongewoon of verontrustend wat we zien?

“Het is toch wel opvallend als we het weerbeeld van 2023 bekijken tot nu toe. Eerst was er die behoorlijk natte en koude lente waarbij we zolang hebben moeten wachten op zomers weer. En dan nu in een paar weken tijd is dat plots helemaal omgeslagen naar warm zomers weer met zelfs een hittegolf van 10 dagen en droogte”, legt Dehenauw uit. “Hierin zie je meteen de gevolgen van klimaatverandering. Extremen nemen toe, we vallen constant van het ene uiterste in het andere.”

