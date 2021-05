Nog meer dan 40.000 te gaan: SpaceX lanceert alweer zestig satellieten voor supersnel internet vanuit de ruimte

De eerste rakettrap keerde terug en landde netjes op het droneship Of Course I Still Love You dat ten noordoosten van Florida dobberde. De trap was aan zijn negende missie toe en is de oudste herbruikbare waarover SpaceX beschikt. Het was meteen de 82ste keer sinds 2015 dat SpaceX een eerste trap kon recupereren. Dankzij dit hergebruik wordt de lanceerkost gedrukt.