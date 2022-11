Nóg krachtiger dan gedacht: vulkaanuitbarsting bij Tonga was grootste ooit gemeten

Op 15 januari barstte de onderzeese vulkaan met de naam Hunga Tonga-Hunga Ha'apai uit. Daarbij werd een enorme wolk van as en gas de lucht in geblazen. Sommige deeltjes bereikten een hoogte van meer dan 40 kilometer.

Tot in de mesosfeer

“De uitbarsting reikte tot recordhoogte en is de eerste die we ooit in de mesosfeer hebben zien doorbreken,” aldus zeegeoloog Kevin Mackay. De mesosfeer is een van de luchtlagen in de dampkring rond de aarde.



KIJK. De enorme uitbarsting van de onderzeese vulkaan was zelfs vanuit de ruimte duidelijk te zien