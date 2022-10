Nobelprijs voor Natuurkunde gaat naar onderzoek over ‘spookachtige' verstrengeling van kwantumdeeltjes

Abstracter dan kwantummechanica kan het (bijna) niet worden: het is de tak van de natuurkunde die zich bezighoudt met deeltjes die kleiner zijn dan atomen. Een wereld die niet enkel onzichtbaar voor ons is maar ook enorm complex en vreemd. Want omdat deze deeltjes zo klein zijn gelden er andere natuurwetten voor. Nobelprijswinnaars en natuurkundigen Roger Penrose en Richard Feynman zeiden ooit “Quantum mechanics makes absolutely no sense” en “I think I can safely say that nobody understands quantum mechanics”. Al kan dat kwantumfysici van over de hele wereld niet ontmoedigen. In een poging om beter te begrijpen hoe alles met elkaar samenhangt, voeren zij naarstig onderzoek binnen dit wetenschapsveld.