Nieuwe tarantula ontdekt met ‘gouden lokken’, onderzoekers houden vindplaats geheim

Zuid-Amerika kampt met hittegolf in putje winter: “Uitschie­ters boven de 38 graden, we beleven onze eigen hel”

Verschillende landen in Zuid-Amerika hebben te kampen gekregen met een hittegolf... in putje winter. In Chili werden zelfs uitschieters boven de 38 graden geregistreerd. “We beleven onze eigen hel”, schrijft de krant ‘La Tercera’. Buenos Aires, de hoofdstad van Argentinië, registreerde dan weer de warmste 1 augustus in 117 jaar.