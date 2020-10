Nieuwe studie in Nature: “Meer dan 90 procent besmette personen produceert zeker vijf maanden stabiele antilichamen”

Een nieuwe studie die woensdag gepubliceerd werd in het gerenommeerde wetenschappelijk tijdschrift Nature komt tot een hoopgevende conclusie. Meer dan 90 procent van een grote groep mensen die besmet raakte met het coronavirus, bleek neutraliserende antilichamen aan te maken die zeker vijf maanden vrij stabiel aanwezig bleven in het lichaam.

De studie liep in het Mount Sinai Health System, een ziekenhuis in New York City. Meer dan 72.000 mensen die (vermoedelijk) besmet werden met het coronavirus of die in het ziekenhuis werkten, werden tussen maart en oktober gescreend op antilichamen. Ruim 30.000 bleken positief.

De meeste van de mensen die symptomen hadden vertoond, maakten een mild tot matig ziekteverloop mee. Dat is ook het geval bij de meerderheid van de mensen die besmet raken met SARS-CoV-2. Dat maakte de studie een goede aanvulling op bestaande onderzoeken naar antilichamen bij patiënten met een zwáár ziekteverloop.

Virale infecties

Voor heel wat virale infecties is er een verband vastgesteld tussen de aanwezigheid van een bepaalde hoeveelheid antilichamen en een verminderd risico op (her)besmetting. Voor Covid-19 is het nog niet duidelijk of een infectie de mens beschermt tegen een nieuwe besmetting en voor hoe lang dan precies. Ander onderzoek – onder meer met andere menselijke coronavirussen en met het nieuwe coronavirus maar dan bij primaten – lijkt wel in die richting te wijzen.

De nieuwe studie ontdekte dat mensen die hersteld zijn van een milde vorm van Covid-19, een vrij robuuste respons van antilichamen hebben tegen het spike-eiwit dat SARS-CoV-2 gebruikt om onze cellen binnen te dringen. Die correleert significant met een neutralisatie van het coronavirus. De neutraliserende antilichamen bleken tot vijf maanden vrij stabiel aanwezig te blijven in het lichaam.

De onderzoekers zijn nu van plan om de groep testpersonen verder op te volgen. “Hoewel dit geen onomstotelijk bewijs is dat de antilichamen ons beschermen tegen een (her)infectie, geloven we dat het heel waarschijnlijk is dat ze de kans op (her)infectie verminderen. Als de ziekte toch doorbreekt, kunnen ze die ook milder maken”, klinkt het nog.

