Nieuwe planeet lijkt volgens NASA sterk op onze aarde

Amerikaan­se gezond­heids­au­to­ri­tei­ten keuren eerste medicijn tegen alzheimer goed

7 juni De Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA), die zich buigt over de kwaliteit van medicijnen en voedingsmiddelen, heeft het geneesmiddel aducanumab van farmaceutisch bedrijf Biogen Inc. goedgekeurd voor de behandeling van de ziekte van Alzheimer. Nochtans was er veel controverse over de gemengde resultaten van het klinisch onderzoek met het medicijn.