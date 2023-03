Nieuwe neusspray tegen migraine goedgekeurd in VS: “Dit geneesmiddel is een echte doorbraak voor de 1 op 5 Belgen die last hebben van migraine”

Heb jij de ‘valse zonsonder­gang’ al gezien? “Kijk na de avondsche­me­ring richting het westen voor het bijzondere dierenriem­licht”

Is het een heldere nacht en ben je op een plaats met weinig lichtvervuiling? Kijk dan zeker eens omhoog naar het westen net nadat de avondschemering is verdwenen. Want dan heb je een uur lang de kans om een bijzonder astronomisch fenomeen waar te nemen: het dierenriem- of zodiakaal licht.