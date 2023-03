Nieuwe bemanningsleden van ruimtestation ISS na vertraging onderweg met SpaceX-ruimteschip

WEERBE­RICHT. Laatste zonnige dag van de week

Vandaag liggen we voor de laatste dag onder de beschermende vleugels van een hogedrukgebied. Die zorgt voor de aanvoer van droge landelijke lucht vanuit het noordoosten. Vanaf morgen krijgen we een noordelijke stroming over ons land heen, die vochtige lucht met zich meebrengt.