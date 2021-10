Nieuwe beklijvende simulaties tonen hoe wereld er zal uitzien als aarde verder opwarmt

Maar liefst vijftig grote kuststeden overal ter wereld zullen “ongeziene” maatregelen moeten nemen om te voorkomen dat ze deels verzwolgen worden door het stijgende zeeniveau als gevolg van de opwarming van de aarde. Dat staat te lezen in een nieuwe studie van Climate Central, een vzw die klimaatwetenschap analyseert en rapporteert. De organisatie maakte voor 180 plaatsen simulaties om te tonen hoe de wereld eruit kan zien als de temperatuur 1,5 graden, 3 graden of zelfs 4 graden zou stijgen. Ook voor Antwerpen werd de denkoefening gemaakt.

De studie van Climate Central werd uitgevoerd in samenwerking met onderzoekers van de gerenommeerde universiteit van Princeton in de Verenigde Staten en het Potsdam Institute for Climate Impact Research in Duitsland. De simulaties tonen wat er zou kunnen gebeuren als de temperatuur op onze planeet 1,5 graden, 3 graden en soms zelfs 4 graden zou stijgen boven het pre-industrieel niveau.

(Hieronder de situatie in Havana, Cuba: links als we de opwarming kunnen beperken tot 1,5 graden, rechts als we naar een opwarming van 3 graden gaan)

Ter vergelijking: vandaag zitten we al op 1,2 graden boven dat niveau. Als we de opwarming onder de 1,5 graden kunnen houden, zouden we nog aan het ergste ontsnappen. Dan zullen we ‘alleen’ moeten wennen aan nog meer extreem weer, dat nog vaker zal voorkomen dan nu. Desalniettemin zouden al zo’n 385 miljoen mensen momenteel op een plaats wonen die verzwolgen zou kunnen worden door water.

Als de temperatuur 1,5 graden zou stijgen, zou dat aantal oplopen tot 510 miljoen mensen. En als we op 3 graden extra zouden uitkomen, zou dat oplopen tot meer dan 800 miljoen mensen.

(Hieronder de situatie in Mumbai, India: links als we de opwarming kunnen beperken tot 1,5 graden, rechts als we naar een opwarming van 3 graden gaan)

De opwarming beperken tot 1,5 graden wordt hoe dan ook niet eenvoudig, want zelfs in het meest optimistische scenario waarin de globale uitstoot van broeikasgassen vanaf vandaag wordt teruggedrongen en tegen 2050 tot nul wordt herleid, zullen we nog boven die kaap uitkomen. En als we boven de 1,5 graden gaan, zal het klimaat onherkenbaar beginnen te worden volgens het nieuwe rapport.

Worstcasescenario’s

In de worstcasescenario’s waarin de uitstoot ook na 2050 blijft stijgen, zou onze planeet de grens van 3 graden al kunnen bereiken in de jaren 2060 of 2070 en daarna zelfs naar 4 graden extra kunnen gaan. Zeeën en oceanen zouden nog tientallen jaren daarna verder kunnen stijgen voor ze hun hoogste punt bereiken.

(Hieronder de situatie in Antwerpen: links als we de opwarming kunnen beperken tot 1,5 graden, rechts als we naar een opwarming van 3 graden gaan)

De meest kwetsbare plaatsen op onze planeet blijken in Azië en Oceanië te liggen. Vier van de vijf meest bedreigde landen zijn China, India, Vietnam en Indonesië. Dat zijn ook landen die de jongste jaren extra ingezet hebben op fossiele brandstoffen. In Oceanië worden hele eilanden bedreigd.

Zwak punt

Een zwak punt in de studie is dat er volgens de onderzoekers geen internationale databank bestaat met de bestaande verdedigingslinies tegen het opkomende water, zoals zeeweringen en dijken. Desondanks tonen stormen en overstromingen vandaag al aan dat heel wat kuststeden extra maatregelen zullen moeten nemen om de voeten droog te houden. Zelfs als het lukt om het Akkoord van Parijs na te leven. Voor rijke landen zal dat mogelijk wel nog lukken, maar de onderzoekers vrezen voor minder rijke landen.

Climate Central roept dan ook op tot actie, met de internationale klimaattop in Glasgow in het vooruitzicht.

(Hieronder nog de situatie in respectievelijk Londen (Buckingham Palace), Sevilla, Hamburg, Kopenhagen en Shanghai: links telkens als we de opwarming kunnen beperken tot 1,5 graden, rechts als we naar een opwarming van 3 graden gaan. De volledige lijst met simulaties vind je hier)

