Nieuwe behandeling vernietigt tumoren bij terminaal zieke kankerpatiënten

Jobat Wat als je eerste loon tegenvalt?

8 oktober Is je eerste job in zicht? Dan ben je vermoedelijk erg nieuwsgierig naar het loon dat je zal verdienen. Niet helemaal tevreden? Onderhandelen over je starterswedde is in bepaalde gevallen mogelijk, maar het is niet gebruikelijk. Dat merkt William Visterin, hoofdredacteur bij Jobat.be.